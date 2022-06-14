توجو تعلن حالة الطوارئ بعد هجومين إرهابيين شمال البلاد

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت الحكومة التوجولية فى بيان لها، إن "مجلس الوزراء درس وأقر مشروع مرسوم يقضى بإعلان حالة الطوارئ الأمنية فى منطقة سافانا".

وقال وزير الإعلام آكودا آيوادان، خلال مؤتمر صحفى، إن حالة الطوارئ الأمنية "إجراء استثنائى استدعتها حالة محددة"، موضحًا أن "منطقة سافانا تتعرض لهجمات إرهابية، والدولة بحاجة لأن تتحرك بسرعة وفاعلية".

وأضاف آيوادان، أن حالة الطوارئ هذه ستفرض وفقا للدستور لمدة "ثلاثة أشهر" يمكن تمديدها بموافقة من الجمعية الوطنية.

وقتل ثمانية جنود وأصيب 13 آخرون بجروح فى هجوم إرهابى استهدفهم فى شمال توجو خلال شهر مايو الماضى، حيث أعلنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، أكبر تنظيم إرهابى فى منطقة الساحل، والمرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم.

كما هاجم مسلحون قوات الأمن فى قرية سانلاوجا فى أقصى شمال البلاد، فى نوفمبر 2021، فى هجوم إرهابى لم يسفر عن ضحايا، حيث تشهد مالى وبوركينا فاسو والنيجر حركات تمرد إرهابية، وتخشى دول مجاورة مثل غانا وتوجو وساحل العاج تمدد هذه الحركات إلى حدودها.