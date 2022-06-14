العراق يحبط محاولة تسلل لعناصر داعش فى ديالى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء - "أن مفارز مديرية مقاتلة الدروع فى هيئة الحشد الشعبى العراقى أحبطت محاولة تسلل لداعش فى ديالى عقب رصدها وفتح النار المباشر عليها". وأوضحت أن عناصر التنظيم تم رصدها بالكاميرات الحرارية فى منطقة الصفرة بمحافظة ديالى، حيث فتحت المفارز النار عليها وأجبرتها على الفرار لجهة مجهولة.

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