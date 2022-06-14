العالم اليوم - تقدم "حساس" لروسيا في ثاني أكبر مدن أوكرانيا.. ورفع الإنفاق

انتم الان تتابعون خبر تقدم "حساس" لروسيا في ثاني أكبر مدن أوكرانيا.. ورفع الإنفاق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 10:18 صباحاً - في تطور مهم، كشفت الاستخبارات البريطانية تقدم القوات الروسية في منطقة خاركيف الأوكرانية، لأول مرة منذ أسابيع.

وأكدت وزارة الاستخبارات البريطانية على أن الجهود العسكرية الرئيسية لروسيا تظل في سيفيرودونيتسك شرقي أوكرانيا.

وأشار التحديث إلى أن القوات الروسية حققت تقدما في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة أوكرانية وتقع في شمال شرق البلاد، لأول مرة منذ أسابيع عديدة.

ويعد تقدم القوات الروسية في خاركيف تطورا مهما في الحرب، حيث كانت القوات الأوكرانية قد استعادت العديد من البلدات والقرى في جيب شمالي خاركيف، الشهر الماضي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في آخر تحديث استخباراتي لها، إنه بينما يسمح تمويل الحكومة الروسية للقطاع الصناعي العسكري بتلبية المطالب التي فرضتها عليه الحرب في أوكرانيا، فقد تواجه الصناعة صعوبة في مواكبة ذلك جزئيا بسبب العقوبات ونقص الخبرة.

واستشهد التحديث أيضا ببيان صدر في 10 يونيو عن مسؤول روسي توقع فيه أن يصل الإنفاق الدفاعي لروسيا إلى زيادة بنسبة 20 بالمئة في ميزانية الدفاع الروسية.

وتوقع رئيس اللجنة الصناعية العسكرية الروسية في البيان أن زيادة الإنفاق العسكري سيصل إلى 10 أو 12 مليون دولار.