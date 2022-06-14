العالم اليوم - إيران.. جرحى بالعشرات بانفجار مصنع كيماويات

انتم الان تتابعون خبر إيران.. جرحى بالعشرات بانفجار مصنع كيماويات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 10:18 صباحاً - أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، الثلاثاء، إصابة العشرات إثر انفجار في مصنع للكيماويات جنوبي البلاد، مضيفا أن جروح معظم المصابين طفيفة.

وذكر التلفزيون أن تسريبا من صهريج لنقل الأمونيوم تسبب في انفجار مساء الاثنين في مدينة فيروز آباد في محافظة فارس الواقعة على بعد حوالي 770 كيلومترا جنوب العاصمة طهران، مضيفا أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق بسرعة.

وقال رئيس دائرة الصحة بالمحافظة وحيد حسيني إن 133 مصابا نقلوا إلى مستشفيات، معظمهم من العمال، وخرج 114 منهم بعد تلقي العلاج.

وأعادت السلطات اليوم فتح طريق رئيسي كانت أغلقته بعد الانفجار.

وتسجل إيران حرائق أو انفجارات في مواقع صناعية من حين لآخر، تضر بالبنية التحتية للبلاد، ويلقى باللوم فيها بشكل أساسي على أعطال فنية.

ومنعت العقوبات الاقتصادية، التي فرضها الغرب على طهران منذ سنوات، إيران من استيراد قطع غيار أصلية ومعدات جديدة.

كما كانت مواقع عسكرية ونووية حساسة في إيران هدفا لهجمات خلال السنوات الماضية، واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراءها.

وشب حريق في مستودع مليء بزيت المحركات والمواد القابلة للاشتعال داخل قاعدة تابعة للحرس الثوري في مقاطعة كرمانشاه غربي البلاد في فبراير الماضي، لكن دون وقوع إصابات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التوتر بسبب اتفاق إيران النووي المتداعي مع القوى العالمية، حيث تعثرت مفاوضات في فيينا منذ عدة أشهر.