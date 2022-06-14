عاجل- روسيا تدرس سحب اعترافها باستقلال 3 دول

جدة - نرمين السيد - وقال فيدوروف، فى تصريحات نقلتا وكالات الأنباء، "لقد بدأنا مع ليتوانيا، حيث تعتبر أكثر خطورة بالنسبة للاتحاد الروسى من حيث الحالة المتعلقة بمنطقة كالينينجراد وفى المواجهة مع حلف شمال الأطلسى والولايات المتحدة، لذلك أصبحت الآن أكثر أهمية، لكن هذا لا يعنى أننا سنتوقف عند هذا الحد".

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