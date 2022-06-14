فرنسا تعلن موعد سحب قواتها من مالى

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة الأركان الفرنسية، إن الجيش الفرنسى سيغادر رسميا قاعدة "ميناكا" العسكرية شمال شرق مالى فى نهاية الصيف، ويسلمها للقوات المالية، مشيرة إلى أنه "لا توجد خطط لنقل تاكوبا إلى النيجر".

وفى أبريل الماضى، وفى إطار سحب قوة "برخان" الفرنسية من مالى، أتم الجيش الفرنسى تسليم قاعدة "جوسي" الواقعة فى شمال البلاد إلى القوات المسلحة المالية. وقالت هيئة الأركان الفرنسية إنه تم تسليم الموقع "على حاله مع جميع الأجهزة الدفاعية وجميع المعدات".

يشار إلى أن العلاقات بين المجلس العسكرى الحاكم فى باماكو وباريس، كانت قد تدهورت بشكل حاد فى الأشهر الأخيرة، وقد أعلنت حكومة مالى فى وقت سابق فسخ المعاهدات العسكرية مع فرنسا، وطالبت القوات الفرنسية بمغادرة البلاد.