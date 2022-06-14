زيلينسكى عن معركة سيفيردونيتسك: الخسائر مرعبة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال زيلينسكى فى كلمته اليومية للأوكرانيين عبر "تليجرام"، فجر الثلاثاء: "الكلفة البشرية لهذه المعركة مرتفعة للغاية بالنسبة إلينا.. إنها بكل بساطة مروعة".

كما اعتبر أن التاريخ العسكرى سيذكر دون شك معركة دونباس، باعتبارها واحدة من أعنف المعارك فى أوروبا، وفق قوله.

وأعرب زيلينسكى عن ثقته فى قدرة أوكرانيا على استعادة الأراضى ، داعيًا الحلفاء إلى إرسال المزيد من الأسلحة بقوله: "نحتاج فقط إلى أسلحة كافية لضمان كل هذا. يمتلك شركاؤنا هذه الأسلحة".

يأتى ذلك فى الوقت الذى فرضت فيه القوات الروسية حصارًا على مدينة سيفيرودونتسك الشرقية ، ودمرت آخر الجسور المؤدية إلى المركز الصناعى.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن حاكم المنطقة سيرجى جايداى إن الجسر الأخير المؤدى إلى المدينة دمر، ما أدى إلى محاصرة أى مدنيين متبقين وجعل من المستحيل إيصال الإمدادات الإنسانية، مضيفًا أن حوالى 70٪ من المدينة كانت تحت سيطرة روسيا.