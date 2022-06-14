مصرع 15 شخصا جراء انهيارات أرضية فى جواتيمالا

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية عن السلطات قولها، إن من بين الضحايا امرأة وأطفالها الستة، إضافة إلى ثلاثة قاصرين آخرين، مشيرة إلى أن هؤلاء سقطوا فى قريتين للسكان الأصليين.

وأوضحت السلطات أن أمطارا غزيرة مصحوبة برياح عاتية تسببت بانزلاقات أرضية وفيضانات وانهيارات فى بنى تحتية ومنشآت فى العديد من مناطق الدولة الواقعة فى أمريكا الوسطى.