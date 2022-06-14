العالم اليوم - غداء مع ملياردير "عتيق" بـ 3 ملايين دولار.. من يدفع؟

انتم الان تتابعون خبر غداء مع ملياردير "عتيق" بـ 3 ملايين دولار.. من يدفع؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 09:21 صباحاً - جلب مزاد على فرصة أخيرة لتناول الغداء مع وارن بافت عرضا أوليا حجمه ثلاثة ملايين دولار، بعد أن طرح الملياردير البالغ من العمر 91 عاما المزاد على آخر غداء معه لجمع المال لجمعية خيرية في سان فرانسيسكو.

وجمع بافت رئيس مؤسسة بيركشاير هاثاواي منذ عام 2000 أكثر من 34.2 مليون دولار لمؤسسة جلايد الخيرية في سان فرانسيسكو التي تقدم الطعام والمأوى وفحوص الإيدز والتهاب الكبد الوبائي والتدريب للحصول على وظائف وبرامج للأطفال والفقراء والمشردين والمدمنين.

وبدأ مزاد هذا العام مساء الأحد على موقع إي باي وسينتهي يوم 17 يونيو /حزيران.

وسيتناول الفائز، إضافة إلى ما يصل لسبعة ضيوف، الغداء مع بافت في مطعم سميث أند ولينسكي في مانهاتن.

وهذا المزاد رقم 21 الذي يطرحه بافت لكنه الأول منذ 2019 بسب جائحة كوفيد-19.

بدأت العطاءات بمبلغ 25 ألف دولار، ووصلت إلى سبعة أرقام خلال ثماني ساعات بحسب "رويترز".

وقدم أربعة أشخاص فقط عروضهم بحلول الساعة 1:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الاثنين، بما في ذلك العرض المرتفع الذي تجاوز ثلاثة ملايين دولار.

ومن بين الفائزين السابقين رجل الأعمال في مجال العملات المشفرة جاستن صن، الذي دفع 4.57 مليون دولار في عام 2019، ومدير المحافظ المالية تيد ويشلر، الذي فاز بمزاد عامي 2010 و2011 وأصبح فيما بعد مديرا لمحفظة بيركشاير.

وعلى الرغم من تبرعه بنحو نصف أسهمه في بيركشاير منذ عام 2006، بلغت قيمة ثروة بافيت 106 مليارات دولار الجمعة، مما يجعله خامس أغنى شخص في العالم، وفقا لمجلة فوربس.