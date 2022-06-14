العالم اليوم - فورة العوائد.. ترقب أكبر رفع للفائدة الأميركية في 28 عاماً

انتم الان تتابعون خبر فورة العوائد.. ترقب أكبر رفع للفائدة الأميركية في 28 عاماً من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 09:21 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء من أدنى مستوى في أربعة أسابيع، حيث قدم توقف صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعض الدعم، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تزايد الرهانات على تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) السياسة النقدية بدرجة كبيرة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1824.21 دولار للأوقية بحلول الساعة 0456 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 19 مايو /أيار عند 1810.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1827.80 دولار.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين من الزمان أمس الاثنين، فيما أدى إلى انخفاض سعر المعدن النفيس المسعر بالعملة الأميركية بنسبة ثلاثة بالمئة تقريبا.

قال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس إن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قد يعرض الذهب لمزيد من الضغوط، حتى لو استعاد مكانته بعد ذلك كأداة للتحوط من التضخم، بحسب "رويترز".

وقفزت مساء الاثنين التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأربعاء إلى 96 بالمئة من 30 بالمئة في وقت سابق. وسيكون رفع الفائدة 75 نقطة أساس هو الأكبر منذ عام 1994.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات الأميركية في المدى القصير من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.5 بالمئة إلى 21.16 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 936.77 دولار، كما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1804.17 دولار.