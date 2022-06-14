الصين تسجل 230 إصابة جديدة بكورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 08:22 صباحاً - قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الثلاثاء، إن بر الصين الرئيسي سجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، منها 95 إصابة مصحوبة بأعراض و135 بلا أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 220 إصابة جديدة، منها 89 إصابة مصحوبة بأعراض و131 بلا أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل حصيلة الوفيات عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 224977 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

ورصدت العاصمة بكين 42 إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل 29 في اليوم السابق، و32 إصابة محلية جديدة بلا أعراض مقابل 22 إصابة في اليوم السابق.

كما رصدت شنغهاي ثلاث إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل 11 إصابة في اليوم السابق، و14 إصابة محلية جديدة بلا أعراض مقابل 26 في اليوم السابق.