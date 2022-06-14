نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022 عبر بوابة النتائج بكود الطالب في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022، ازداد البحث كثيرًا وبشكل ملحوظ على محركات البحث عن نتيجة الصف الثاني الثانوي وهذا بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم يوم الأربعاء الماضي 8 يونيو 2022 عن الانتهاء من تصحيح الامتحانات الإلكترونية وسيتم إرسالها النتائج إلى المدارس تجميع الدرجات مع الامتحانات التحريرية واضافتهم مع نتيجة الفصل الدراسي الأول، ولذلك من المتوقع بدأ ظهور النتيجة خلال هذه الأيام خلال هذا الأسبوع، حيث تشهد المنظومة التعليمية تطوير كبيرا في الفترة الأخيرة والاعتماد على فهم الطلاب وليس الحفظ لذلك تم اعتماد الامتحانات الإلكترونية لقياس مستوى فهم الطالب للمواد الدراسية، و أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على نجاح هذا التطوير للمنظومة الالكترونية.

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022

بدأ عدد كبير من المدارس من أمس يوم الأحد الإعلان عن نتائج الصف الاول والثاني الثانوي الترم الثاني لهذا العام 2022 بعد ضم نتائج الامتحانات الالكترونية مع نتيجة الامتحانات التحريرية وتجميعهم درجات الفصلين الدراسي معاً، وستكون النتائج بالتقديرات امتياز و جيد جداً وحيد وضعيف وليست بالدرجات، كما أعلنت الوزارة على أن النتيجة سيتم رفعها على موقع النتائج لكي يستطيع الطلاب استخراج الكتروني بإدخال الكود الخاص بهم، وطريقة استخراج النتيجة هي:

على الطالب الدخول إلى بوابة النتائج الرسمية.

ثم يقوم بتحديد الصف الثاني الثانوي.

بعد ذلك تحديد الفصل الدراسي الثاني.

ثم إدخال كود الطالب.

بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة عرض النتيجة، على الفور سيظهر أمامك النتيجة.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي من المدرسة، وسيحصل الطلاب على شهادة بالنتيجة وستكون بالتقديرات، ولابد من حصول الطالب على 50% في كل مادة لكي لا يدخل دور ثاني.

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022

أعلنت الوزارة على أن النتيجة ستكون بالتقديرات هذا العام 2022، وعلى كل طالب الحصول على 50% في كل مادة ومن يقل عن هذه النسبة سيدخل دور ثاني، وصور تقديرات النتيجة هي: