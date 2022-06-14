قرار عاجل من الحكومة الكندية بشأن إجراءات مواجهة كورونا

ووفقًا لوكالة "رويترز"، أضافت المصادر أن حكومة كندا، التى واجهت انتقادات بشأن القيود الوبائية المستمرة، قد تعيد إلزامية تلقى اللقاح إذا تم اكتشاف سلالة جديدة من كورونا.
وتضمنت قيود "كوفيد 19" منع الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح من السفر على متن الطائرات وتفويضات اللقاحات لموظفى الخدمة المدنية الفيدرالية.
وفى الأسبوع الماضى، علقت البلاد اختبار "كورونا" العشوائى فى جميع مطاراتها لبقية شهر يونيو لتخفيف فترات الانتظار الطويلة التى يواجهها المسافرون.
وعلى جانب آخر أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو أمس الاثنين، إصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".
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