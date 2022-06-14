بيان من الكرملين بشأن العملية العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن الكرملين، أمس الاثنين إن الهدف الرئيسى لـ روسيا من عمليتها العسكرية فى أوكرانيا هو حماية جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، بعد أن طلب زعيم إحدى المناطق الانفصالية من موسكو قوات إضافية.





ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف قوله "بشكل عام، حماية الجمهوريات هى الهدف الرئيسى للعملية العسكرية الخاصة". وذكرت وكالة الإعلام الروسية فى وقت سابق أن عدة مدنيين بينهم طفل قتلوا فى قصف يوم الاثنين. وكان دينيس بوشلين، زعيم منطقة دونيتسك الانفصالية، قد قال فى وقت سابق، الاثنين، إن القتال والقصف يتصاعدان فى المنطقة. واضاف بوشلين أن "جميع عناصر القتال الضرورية، المؤلفة من القوات الروسية مدعومة بقوات الحلفاء، ستشارك من أجل مواجهة العدو". دونيتسك ولوهانسك هما كيانان منفصلان تدعمهما روسيا فى منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، واعترفت بهما كدولتين مستقلتين عشية بدء العملية العسكرية فى البلاد.

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