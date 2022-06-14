ترامب ينفعل على أعضاء لجنة التحقيق فى اقتحام الكابيتول

جدة - نرمين السيد - هاجم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، لجنة مجلس النواب المعنية بالتحقيق فى اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصاره، متهمًا إياها بمحاولة منهه من الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة فى 2024.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، أصدر ترامب بيانا من 12 صفحة، وصف خلاله التحقيق فى أحداث يناير 2020 بأنه "مهزلة قضائية"، وأنه "محاولة لمنع رجل يتقدم بفارق كبير فى جميع استطلاعات الرأى من كل من الجمهوريين والديمقراطيين من الترشح للرئاسة مرة أخرى". وأضاف ترامب، أن تقدمه فى استطلاعات الرأى خلال الفترة الحالية، يأتى نتيجة فشل الحزب الديمقراطى بقيادة الرئيس الحالى جو بايدن فى الحد من التضخم وارتفاع أسعار الغاز واعتماد الطاقة على خصوم الولايات المتحدة". وجدد الرئيس الأمريكى السابق إطلاق مزاعمه بأن هزيمته فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة لصالح "بايدن" كانت نتيجة عمليات تزوير. والأحد الماضى، أعلنت لجنة تحقيق نيابية أمركية فى قضية اقتحام الكابيتول (الذى يضم مقر الكونجرس الأمريكى)، أن لديها أدلة كافية لإدانة ترامب.

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