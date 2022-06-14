إسبانيا تتعرض لـ أزمة غير مسبوقة منذ عقود

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "سكاى نيوز عربية"، قال خبر فى مكتب الأرصاد الجوية بـ إسبانيا، إن ارتفاع درجات الحرارة، جاء نتيجة سحابة من الهواء الساخن أتت من شمال إفريقيا.

وتوقع المكتب، استمرار هذه الموجة الحارة التى تغزو إسبانيا قبل أيام قليلة من بدء الصيف، حتى 16 أو 17 يونيو الجارى، فى جميع أنحاء البلاد.

واشار المتب إلى أن الموجة الحارة الحالية هى أول موجة مبكرة يتم تسجيلها فى مثل هذا التوقيت منذ عام 1981.

وحذر المكتب تحذيرا من أن الشعور بالموجة الحارة قد يكون أسوأ فى جميع أنحاء البلاد، نتيجة الرمال والغبار المصاحبين للهواء من الصحراء الكبرى.