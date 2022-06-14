رابط moe.gov.eg لاستخراج نتائج الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس جميع المحافظات 

رابط moe.gov.eg لاستخراج نتائج الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022،، انهال البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني من جميع الطلاب وأولياء الأمور، حيث يرغب جميع الطلاب والطالبات في معرفة النتيجة النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية، ليحدد كل طالب مصيره في المرحلة التعليمية القادمة، حيث يتيح أمامهم المدارس الثانوية والتجارية والصناعية ومدارس التمريض الحكومي والعسكري، ولكن تختلف الدرجات التي تحتاجها كل مدرسة حتى يتمكن الطالب من الالتحاق بها، لذلك نجد البحث عن النتيجة أصبح مهول بشكل يومي، كما أعلنت عدة محافظات عن نتيجة الشهادة الإعدادية منذ أيام مثل القاهرة والشرقية والمنوفية والجيزة وغيرهم من المحافظات، لذا سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن النتيجة خلال هذا المقال.

رابط moe.gov.eg لاستخراج نتائج الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

أتاحت وزارة التربية والتعليم عدة مواقع يمكن من خلالها لجميع الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بكل سهولة، حيث يمكن لكل طالب الحصول على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم أو موقع الإدارة التعليمية التابع لها، أو من خلال صفحة المحافظة، فقد أصبح الأمر ميسر على جميع الطلاب في الحصول على النتيجة بشكل إلكتروني بدلاً من الذهاب إلى المدرسة، حفاظاً على صحتهم وتجنباً لحدوث تكدس في المدارس.

خطوات الحصول علي نتائج الشهادة الاعدادية الترم الثاني

انتهت جميع امتحانات الشهادة الاعدادية على مستوى محافظات مصر، كما انتهت معظم المحافظات من المراجعة النهائية للدرجات وتم الإعلان عن النتيجة، وقد تواصل معظم المحافظين مع الطلاب الأوائل على محافظات مصر لتهنئتهم، وأصبح يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني من خلال موقع الوزارة، ويمكن الإطلاع على النتيجة من خلال إتباع الآتي.