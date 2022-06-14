نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج حج وزارة الدفاع 1443 رابط الاستعلام haj.gov.sa وزارة الحج والعمرة نتيجة قرعة الحج 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج حج وزارة الدفاع 1443 ، حيث سمحت وزارة الدفاع بتخصيص العديد من المقاعد لأداء فريضة الحج للعام الجاري 2022، وتشمل تلك المقاعد لمنتسبي وزارة الدفاع، ووضحت الوزارة عبر إصدار تصريح للتسجيل لمنتسبي وزارة الدفاع بعض الشروط والضوابط الخاصة التي يجب استيفاءها في المرشحين للتسجيل بأداء فريضة الحج 1443، ونتعرف عبر السطور التالية رابط الاستعلام عن نتائج حج وزارة الدفاع 1443.

نتائج حج وزارة الدفاع 1443

من الجدير بالذكر أن وزارة الدفاع السعودية كل عام مع اقتراب موسم الحج تبدأ في السماح لموظفي وزارة الدفاع بأداء فريضة الحج. كما أطلقت خدمة التسجيل في الحج عبر الإنترنت لأولئك الذين يرغبون في أداء مناسك الحج، كما أشارت إلى أن التقديم سيتم وفق مجموعة من الشروط والقوانين التي تحددها الوزارة، بالإضافة إلى أن اختيار المقبولين سيتم من خلال لجنة متخصصة تفرق بين المرشحين لأن مقاعد الحج ستكون محدودة هذا العام، أما عن موعد أعلان نتائج حج وزارة الدفاع 1443 فلن يتم التصريح رسميًا عن الموعد المحدد.

رابط الاستعلام عن طلب الحج وزارة الدفاع 1443

يستطيع جميع المرشحين للقبول في نتائج حج وزارة الدفاع الولوج إلي الرابط الرسمي لوزارة الحج والعمرة والاستعلام عن طلب الحج، من خلال التالي:

تسجيل الدخول إلي رابط وزارة الحج والعمرة.

تسجيل الدخول من خلال كتابة رقم الحجز أو رقم الهوية الوطنية.

يجب الضغط علي تبويب إرسال الطلب.

الانتظار قليلاً حتي يتم تحميل الصفحة التي بها حالة الطلب.

شروط القبول في حج وزارة الدفاع 2022

من اهم الشروط التي وضعتها وزارة الدفاع للقبول في حج هذا العام لجميع منتسبي وزارة الدفاع المرشحين عبر وزارة الحج والعمرة، التالي:

من الشروط الهامة وهي أن يكون المرشح من موظفي وزارة الدفاع السعودية. يتم التسجيل للحج في المواعيد التي تحددها الوزارة. أن تكون بطاقة الأحوال المدنية سارية المفعول. أضافه وتحديث كافة البيانات إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية.

نتيجة قرعة الحج 2022

اكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة أن أعلان نتائج قرعة الحج 2022 سيتم فرز طلباتها الكترونيًا، دون تدخل بشري، وسيتم أعلان النتائج يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022 وذلك لحجاج الداخل، المرشحين للتسجيل في حج الداخل 1443.

كما وضعت وزارة الحج رابط الاستعلام عن نتائج قرعة حجاج الدخل 2022.

طرق التواصل مع وزارة الحج والعمرة

وضعت وزارة الحج والعمرة طرق مختلفة للتواصل وتقديم الشكاوى، ومن ابسط طرق التواصل مع وزارة الحج والعمرة التالي:

يمكن التواصل من خلال رقم الهاتف التالي 8004304444. رقم وزارة الحج والعمرة الموحد 9200028114. زيارة مقر وزارة الحج والعمرة بطريق مكة جدة السريع.

إلي هنا وصلنا لنهاية حديثنا عن نتائج حج وزارة الدفاع 1443 والتي سيتم أعلانها خلال الأيام القليلة القادمة، كما يمكنك الاستعلام عن حالة طلب الحج وزارة الدفاع من خلال رابط وزارة الحج والعمرة المدرج بالأعلى.