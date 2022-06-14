نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” ننشر اليكم الشروط اللازمة بعد فتح التقديم لرياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية 2022 في المقال التالي
شهدت الساعات الاخيرة اعلان قطاع المعاهد الأزهرية في مصر عن فتح التسيجل في مرحلة رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي في المعاهد الازهرية، كما اعلنت كذلك عن كافة الضوابط وإجراءات التقديم والقبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية (العادية – النموذجية) والمعاهد الخاصة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 1444هـ / 2022 – 2023م، وفي هذا الاطار نستعرض ابرز الشروط التي يجب توافرها والتي اعلن عنها قطاع المعاهد الازهرية في مصر رسميا.
فتح باب التقديم رياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية
وقد تم الاعلان عن بدء فتح باب التقديم الإلكتروني لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وذلك في جميع المعاهد الأزهرية العادية والنموذجية للعام الدراسي 2022 / 2023، وذلك على مستوى الجمهورية بشكل عام، حيث تم بداية التسجيل واستقبال طلبات التسجيل من قبل اولياء الامور بداية من يوم الجمعة الموافق 10/6/2022، والتي تستمر حتى يوم يوم الأحد الموافق 10 /7 / 2022 م، على ان يتم القبول بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها.
الشروط اللازمة لتقديم لرياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية
ومن اهم الشروط التي تم تحديدها لقبول تسجيل الطلاب في رياض الاطفال بالمعاهد الازهرية ما يلي.
- من الضروري الا يقل سن الطفل عن اربعة سنوات حتى 6 سنوات إلا يوما واحدا لمرحلة رياض الأطفال.
- كما يجب الا يقل عمر الطفل عن ( 6 ) سنوات ولا يزيد على ( 9 ) سنوات للصف الأول الابتدائي ، وذلك في 1 / 10 / 2022.
- ان يتم التسجيل والتقديم إلكترونيا فقط عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني ( https://azhar.gov.eg/tnsek ) وعلى مسئولية ولي أمر الطفل أو التلميذ المتقدم.
- كما انه يتم حظر تسلم ملفات ورقية بالمعاهد الأزهرية قبل ظهور نتيجة التنسيق الإلكتروني.
- كما أكد قطاع المعاهد الازهرية على ضرورة مراعاة الدقة عند تسجيل بيانات الابناء، ويكون ولي الأمر مسئولا عن صحة البيانات المسجلة.
- من الضروري ان يقوم ولي الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني ، التوجه إلى المعهد لاستيفاء ملف ابنه / بنته ، وإجراء المقابلة الشخصية، ويتضمن الملف كافة المستندات التي قد تم تحديدها مسبقا والتي يجب توافرها على ان تكون سليمة.
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