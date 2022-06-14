“بالرقم المدني” هنا رابط استخراج نتائج الصف العاشر والحادي عشر بالكويت 2022 عبر البوابة moe.edu.kw

ينتظر كافة الطلاب في الكويت في هذا التوقيت الاعلان رسميا عن نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي وذلك للصفوف العاشر والحادي عشر في الكويت في مختلف المحافظات، وهي نتائج المرحلة الثانوية التي تمثل اهمية كبيرة لكي يتم التعرف على معدلات الطلاب قبل دخول المرحلة الهامة وهي مرحلة الصف الثاني عشر في الكويت، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط استخراج نتائج الصف العاشر والحادي عشر بالكويت 2022 بالرقم المدني وموعد اعلان النتيجة المعتمد من جانب وزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط استخراج نتائج الصف العاشر والحادي عشر بالكويت 2022 بالرقم المدني

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه من المقرر ان يتم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بموقع المربع الالكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم لكي يتم من خلاله استخراج كافة نتائج طلاب المرحلة الثانوية وكذلك المتوسطة في جميع انحاء الكويت، وقد اكدت أن نتائح الطلاب قيد الرصد في هذا التوقيت وسوف يتم الاعلان عنها رسميا خلال الساعات المقبلة في مختلف المدارس بشكل عام، ويتم استخراج النتيجة الكترونيا بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية مباشرة.

مباشرة. يتم اختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال الموقع.

يتم تحديد المرحلة الدراسية الخاصة بالطالب.

يتم اختيار ما بين نتائج الصف العاشر او نتائج الصف الحادي عشر في الكويت.

يتم ادخال الرقم المدني الخاص بالطالب بشكل صحيح ومن ثم اختيار ايقونة اظهار النتيجة لتظهر مباشرة.

موعد اعلان نتيجة الصف العاشر والحادي عشر في الكويت 2022

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية أن نتائج الطلاب قد بدأت في الظهور من جانب بعض المدارس المختلفة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعدما تم الانتهاء من كافة اعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات والنتائج الخاصة بالطلاب، والتي يتم طرحها الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الكويتية، وقد اكدت في وقت سابق انه سوف يتم الانتهاء من كافة اعمال رصد الدرجات والنتائج الخاصة بالصف العاشر والحادي عشر في الكويت وذلك في يوم الثاني عشر من شهر يونيو الجاري.