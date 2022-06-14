نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ موعد اجازة عيد الأضحى في الأردن ٢٠٢٢ للموظفين بالقطاع العام والخاص والجامعات الأردنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اجازة عيد الأضحى في الأردن ٢٠٢٢ ، هو ما يهتم بمعرفته الآن جميع العاملين في الدولة من موظفي القطاع الحكومي والخاص، كما أن الطلبة والطالبات يريدون أيضأ معرفة موعد اجازة عيد الأضحى 2022 الأردن بالمدارس والجامعات الأردنية ، وذلك من أجل الاستعداد والتجهيز لهذه المناسبة السعيدة، فالموظفين يريدون معرفة تاريخ موعد اجازة عيد الأضحى في الأردن ٢٠٢٢ ، وذلك من أجل معرفة موعد العودة للدوام بعد أيام اجازة العيد الكبير ، وهذا ما نسلط عليه الضوء عبر مقالنا هذا.

موعد اجازة عيد الأضحى في الأردن ٢٠٢٢

موعد اجازة عيد الأضحى 2022 في الأردن القطاع الحكومي والخاص واجازة عيد الأضحى بالمدارس والجامعات الأردنية ، هي محل اهتمام الجميع الآن ، ومن خلال ما نسعى لتقديمه عبر موقعنا ثقفني نوافيكم بكافة الأخبار والتفاصيل فيما يخص موعد اجازة عيد الأضحى 2022 الأردن بالمدارس والجامعات الأردنية والقطاع العام والخاص.

ويتم تحديد عدد أيام اجازة عيد الأضحى في الأردن ٢٠٢٢ وفقاً لما سيتم إعلانه من قبل مجلس الوزراء الأردني والكشف عنه من قبل الجهات المختصة بالدولة ، وذلك بعد أن يتم استطلاع هلال ذي الحجة والإعلان عن نتيجة استطلاع هلال ذي الحجة 2022 ومعرفة موعد أول أيام عيد الأضحى 2022 في الأردن ومتى يوم عرفة 1443.

موعد اجازة عيد الأضحى 2022 الأردن

أكدت بعض المصادر المطلعة أن الحكومة الأردنية أو مجلس الوزراء الأردني أمام ثلاثة احتمالات ألا وهي إذا كان أول أيام عيد الأضحى المبارك في الأردن سيوافق يوم السبت الموافق التاسع من شهر يوليو القادم، فبذلك سيكون موعد يوم عرفة 2022 هو يوم الجمعة الموافق الثامن من شهر يوليو وبذلك سيكون عدد أيام اجازة عيد الأضحى في الأردن ممتدة حتى يوم الثلاثاء.

أما الاحتمال الثاني، إذا كان أول أيام عيد الأضحى المبارك في الأردن سيوافق يوم الأحد الموافق العاشر من شهر يوليو فبذلك سيكون يوم السبت هو الموافق ليوم عرفة التاسع من شهر يوليو 2022 ، وبذلك ستمتد إجازة عيد الأضحى المبارك في الأردن حتى يوم الأربعاء.

اجازة عيد الأضحى 2022 في الأردن

أما إذا صادف أول أيام عيد الأضحى ٢٠٢٢ في الأردن يوم الإثنين الموافق الحادي عشر من شهر يوليو فبذلك سيكون يوم وقفة عرفة هو يوم الأحد الموافق العاشر من شهر يوليو وبذلك سيكون اجازة عيد الأضحى المبارك في الأردن 2022 ممتدة حتى يوم الخميس الذي يليه. وننتظر ونترقب الأيام القادمة سيُعلن مجلس الوزراء الأردني تاريخ موعد اجازة عيد الأضحى المبارك للموظفين وبالمدارس والجامعات الأردنية وسنوافيكم بكل ما هو جديد من خلال تحديث مستمر لهذا المقال.