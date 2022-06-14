موعد اجازة عيد الاضحى الكويت 2022

موعد اجازة عيد الاضحى الكويت يتم اعتمادها من خلال الهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية وفقًا على ميعاد قانون العمل ومواد النظام للخدمة المدنية، حيث يكون عيد الأضحى المبارك هو ثاني الأعياد الخاصة بالمسلمين التي تأتي مع أداء المسلمين لشعيرة الحج بعد أن يقفوا على جبل عرفة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في اليوم الموافق التاسع من ذي الحجة، لكي ينال المسلمون مشاركة الحجاج الفرحة بإتمام فريضة الحج، حيث تمتلئ أجواء العيد بالسرور والسعادة بين كل أفراد المجتمع، ونتابع معكم اجازات عيد الاضحى المبارك عبر عرض ايام اجازات الكويت من خلال المقال.

أيام الإجازات في دولة الكويت

يكون الموظف في القطاعين الخاص والعام في الكويت مستحقًا للكثير من الإجازات الرئيسية مع حصوله على الراتب بالكامل، ومن ضمنها:

الإجازات الإسبوعية، وإجازات العيد منها، عيد الفطر والعيد الأضحى.

وأيضًا الإجازات المرضية التي تعتبر حق من ضمن حقوق الموظفين.

يتطلب على كل المؤسسات أن تعطي الموظف الإجازة لكي تبتعد عن وقوع أي عقوبات بسبب مخالفتها لأنظمة العمل السارية.

موعد اجازة عيد الاضحى لسنة 2022 في دولة الكويت

أصدر نظام الخدمة المدنية الساري بدولة الكويت لسنة 1443 هجريًا الموافق 2022م بتحديد موعد الإجازات الأساسية التي تخص عيد الأضحى، حيث أن:

وفقًا إقتراح مجلس الوزراء من ديوان الخدمة المدنية، إجازة القطاع الخاص فيتم بدايتها من يوم الجمعة الموافق التاسع من ذي الحجة 1443 هـ الذي يوافق الثامن من شهر يوليو من سنة 2022 على أن تكون الإجازة مستمرة حتى يوم الإثنين الموافق الثاني عشر من ذي الحجة 1443هـ الذي يوافق يوم الحادي عشر من شهر يوليو سنة 2022.

العطلات الرسمية في الكويت لسنة 2022

يستحق الموظفون المقيمون في دولة الكويت أن يحصلوا على تسعة أنواع من الإجازات والعطلات الأساسية لسنة 1443 هـ الذي يوافق العام 2022م وفقًا لنظام العمل ومن ضمن تلك الإجازات هي، إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى، وإجازة يوم عرفة، مع الإضافة إلى ذلك إجازة يوم المولد النبوي الشريف، وإجازة رأس السنة الهجرية، حيث أن تلك الإجازات تكون بالراتب الكلي.