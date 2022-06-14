العالم اليوم - أكثر من 200 ألف زائر للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط

انتم الان تتابعون خبر أكثر من 200 ألف زائر للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 02:15 صباحاً - قال منظمو الدورة السابعة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب في الرباط إن الحدث الثقافي الذي استمر عشرة أيام واختُتم الليلة الماضية استقبل أكثر من 200 ألف زائر.

وقال المنظمون في بيان الاثنين، إن عدد الزائرين بلغ 202 ألف و89 زائرا "وهو عدد فاق التوقعات في ضوء الوضعية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وكذا الإجراءات الاحترازية".

وذكرت وزارة الشباب والثقافة والتواصل في بيان أن "عدد النسخ المبيعة بلغ حوالي 1.5 مليون نسخة"، مشيرة إلى أن الكتب ذات المضامين المتصلة بالعلوم الإنسانية واللغات والأدب تصدرت المعروضات.

وقالت الوزارة: "ساهم 457 متدخلا في تنظيم فعاليات هذا المعرض الذي نظم لأول مرة بالرباط من أصل 26 دورة نظمت من قبل بالدار البيضاء، وذلك في الفترة من الثاني إلى 12 يونيو الحالي".

وحلت الآداب الأفريقية ضيف شرف الدورة التي شارك فيها 712 عارضا من 55 دولة وتجاوزت عدد المؤلفات فيها 100 ألف عنوان.

وعلى صفحته بموقع فيسبوك وصف وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، عدد الزائرين بأنه "رقم مهم يبين اهتمام المغاربة بالكتاب وثقافة القراءة".

وأبدى عدد من العارضين ورواد المعرض إعجابهم بتنظيم هذه الدورة في مدينة الرباط، لكنهم اعتبروا أن إقبال الزوار كان أقل مما اعتادوا عليه في الدار البيضاء.

وكانت آخر دورة نظمت للمعرض بالدار البيضاء في فبراير 2020، أي قبل تسجيل أولى حالات كورونا في المغرب في مارس من نفس العام، بينما توقفت الدورة التي تليها بسبب ظروف الإغلاق.