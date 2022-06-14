نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة القهوة للتخسيس الموضعي وشد الترهلات في الجسم وصفة رهيبة هتخسي 15 كيلو في 3 أيام في المقال التالي
يعتبر فقدان الوزن من الخطوات الفارقة في حياة كل شخص يسعى لذلك، سواء لهدف التخلص من المشكلات الصحية، أو السعي للحصول على قوام ممشوق، وهناك العديد من الطرق الشائعة للتنحيف والحصول على جسم مثالي، لكن أسهلها هو باستخدام عجينة القهوة.
كيفية عمل عجينة القهوة للتنحيف:
تساهم القهوة في تقليل امتصاص الجسم للسكريات والغذاء الذي يحتوي على سعرات حرارية عالية، كما تساعد في التقليل من الإمساك، وبالتالي زيادة كفاءة معدل الهضم.
مكونات عجينة القهوة للتنحيف:
- كوب من البن الأخضر المطحون
- كمية من الماء الدافئ
- زيت الزيتون
أسهل طريقة لعمل القهوة للتنحيف:
- ضعي البن في وعاء مناسي مع الماء الدافئ وزيت الزيتون
- اخلطي المكونات حتى تتجانس مع بعضها وتتكون عجينة متماسكة
- ابدئي بوضع الخليط على أماكن تجمع الدهون في الجسم
- استمري في التدليك بحركات دائرية في اتجاه واحد ناحية القلب
- يتم ترك الخليك على أماكن الترهلات لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة
- بعد ذلك اغسلي جسمك جيدا بالماء
- كرري التجربة عدة مرات وستلاحظين الفرق خلال أيام
أبرز فوائد عجينة القهوة للتنحيف وإنقاص الوزن:
حيث أنه عجينة القهوة من أهم طرق خسارة الوزن لأنها طبيعية وليس لها آثار جانبية.. ومن أبرز فوائدها:
- حيث أنه يرجع ذلك إلى أنه احتواء القهوة على الكافيين يساهم بشكل كبير في التخلص من الدهون والترهلات
- عجينة القهوة تزيد من طاقة الجسم الحرارية والتي تساعد على زيادة حرق الدهون
- حيث أنه من المعروف أنها تساهم عجينة القهوة في تقليل علامات السيلوليت بالجسم
- كما أنه القهوة تساهم في تدفق الدورة الدموية داخل الجسم وبالتالي التخلص من احتباس الماء به.
- كما أنه القهوة تساعد في الإحساس بالشبع لفترات طويلة خلال اليوم.
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