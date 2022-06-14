نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف منحة المتقاعدين 3000 دينار في الكويت بعد تصويت مجلس الأمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعقد اليوم في مجلس الأمة الكويتي جلسة هامة ويترقبها الكثير من المواطنين في الكويت، وذلك بسبب أنها سوف تشهد التصويت على منحة المتقاعدين والتي تبلغ قيمتها 3000 دينار كويتي، والتي تم الإعلان عنها من قبل وزير المالية ولم يتبقى سوى أن يتم الموافقة عليها من قبل مجلس الأمة بعد أن قام السيد مرزوق الغانم رئيس المجلس بالإعلان عن التصويت اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2022، حيث يقوم كل عضو بالمجلس بالتصويت سواء بالقبول أو الرفض، كما يمكن أن يتم تعديلها في حال أن وجد الأعضاء حاجة للتعديل على قرار وزارة المالية.

موعد صرف منحة المتقاعدين 3000 دينار

وتأتي جلسة اليوم بين جميع أعضاء مجلس الأمة بعد أن قامت اللجنة المالية بالمجلس يوم الأحد الماضي بالموافقة على القرار الذي صدر من وزارة المالية مؤخرا، ولذلك فإنه بعد موافقة اللجنة المالية يتم تصعيد التصويت ليشمل جميع الأعضاء ويجب أن يوافقوا على القرار حتى يتم تنفيذه من قبل الوزارة، أما في حالة تم رفضه لن ينفذ، وقد يتم تعديله قبل أن يتم تنفيذه إذا وجدوا حاجة لذلك.

وشهدت الأيام الماضية الكثير من التساؤلات عن الموعد المحدد لتنفيذ القرار من خلال محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، وقام السيد وزير المالية بالتصريح بأن الوزارة تنتظر قرار مجلس الأمة سواء بقبول القرار أو رفضه، وفي حال تم قبوله بجلسة اليوم الثلاثاء سوف يتم تنفيذ القرار يوم الخميس المقبل الموافق 16 يونيو 2022 وذلك لجميع المتقاعدين في مختلف محافظات ومدن الكويت.

قرار وزير المالية بصرف منحة للمتقاعدين

وكان القرار الذي أصدرته وزارة المالية بعد الكثير من البحث وفحص الحالة المالية للدولة من أجل مساعدة المواطنين المتقاعدين في مواجهة ظروف المعيشة، وأعلنت الوزارة بأن المنحة التي سوف يتم التصويت عليها تقدر قيمتها 3000 دينار ويتم صرفها لمن هم في التقاعد فقط، وسوف تصرف لمرة واحدة فقط، وليس بشكل مستمر، كما تم الإعلان أنها سوف يتم أخذها من صناديق الاحتياطيات الخاصة بمؤسسة التأمينات العامة، كما يشمل القرار أيضا زيادة المعاشات الخاصة بالمتقاعدين بداية من شهر أغسطس 2022 المقبل.