الجيش اليمنى يعلن مقتل وإصابة 20 جنديا فى 185 خرقا حوثيا للهدنة

جدة - نرمين السيد - وقال المركز الإعلامى للجيش اليمنى، فى بيان، إن ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران ارتكبت 185 خرقاً للهدنة الأممية خلال يومى السبت والأحد فى جبهات الحديدة وتعز وحجة ومأرب والجوف والضالع، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".

وأوضح أن الخروقات توزّعت بين 51 خرقًا فى محور حيس جنوب الحديدة، و37 خرقاً بجبهات محور تعز، و32 خرقاً فى جبهات محافظة حجة، و27 خرقًا فى محور البرح غرب تعز، و25 خرقاً جنوب وغرب وشمال مأرب، و12 خرقاً فى جبهات محافظة الجوف، وخرق واحد فى محور الضالع.

وأضاف: "تنوّعت الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش فى كافة الجبهات بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية والعيارات المختلفة والطائرات المسيّرة المفخخة والقنّاصة، ونتج عنها مقتل 5 من عناصر الجيش وإصابة 15 آخرين".

وأشار المركز إلى أن خروقات الحوثى شملت أيضا استحداث خنادق وتحصينات وشق طرقات فرعية غرب وشمال غرب مأرب وشرق حزم الجوف، لليوم الثانى على التوالى، وكذا نشر طائرات مسيّرة استطلاعية فى مختلف الجبهات.

وفى مطلع يونيو الجارى، أعلن المبعوث الأممى إلى اليمن هانس غروندبرغ، تمديد الهدنة الإنسانية لمدة شهرين إضافيين، بعد انتهاء سابقة لها مماثلة بدأت فى 2 أبريل الماضى.