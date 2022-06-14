نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نتائج الطلاب” رابط موقع نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2022 عبر موقع بوابة الأزهر الشريف في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآن عدد كبير من الطلاب عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2022 حيث بتشوق أولياء الأمور لمعرفة نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الثاني الشهادة الابتدائية وقد أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات أن عملية تصحيح الاوراق الامتحانية قد انتهت في المعاهد الأزهرية وذلك للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادي وجاري الآن الانتهاء من أعمال عرض نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني الأزهر

رابط موقع نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022

ازداد البحث بشكل كبير عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2022 حيث يسيطر الآن على أولياء الأمور والتلاميذ حالة من القلق والتوتر وذلك قبل الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني الأزهر الشريف حيث انتهى الطلاب من إجراء الاختبارات وذلك منذ منتصف شهر مايو الماضي وقد تم تأخير ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني وذلك من أجل مراجعة الدرجات التي حصل عليها الطالب.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022

ويتم الآن تجميع درجات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 وذلك تمهيداً لعرضها على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الصف السادس الابتدائي، والجدير بالذكر أن الأزهر الشريف قد أعلن عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني برقم الجلوس والاسم عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب على الطالب أن يزور موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

يختار قطاع المعاهد الأزهرية.

يختار كلمة الطالب سوف تجدها في الأعلى.

ويختار النتائج وبعدها يسجل كافة البيانات المطلوبة منه بطريقة صحيحة.

وبعد الإعلان عن النتائج سوف يتمكن الطالب من الاستعلام عن النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني

عقب أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2022 سوف يتم الإعلان عن موعد اداء اختبارات الدور الثاني لطلاب الشهادة الابتدائية حيث في حالة أن الطالب لم يحصل على درجة النجاح في مادة نا فإنه سوف يتم إعادة هذه المادة وموعد امتحانات الدور الثاني سوف تكون بداية من يوم ١٧ من شهر يوليو القادم وذلك بعد الانتهاء من نشر نتائج الطلاب والطالبات وأيضا عقب الانتهاء من إجراء اختبارات المرحلة الثانوية التي يتم إجراؤها الآن.