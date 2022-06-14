الرئيس العراقى ورئيسا الوزراء ومجلس القضاء يبحثون المشهد السياسى

جدة - نرمين السيد - وقال مجلس القضاء الأعلى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن زيدان استقبل الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمى وبحث معهما تطورات المشهد السياسى وانعكاساته على الواقع الاقتصادى والخدمى للعراق.
وأضاف البيان أن أطراف اللقاء اتفقت على دعوة كافة القوى السياسية إلى لم الشمل ووحدة الصف للوصول الى معالجة حقيقة وواقعية للأزمة السياسية بما يضمن وحدة العراق ومصالحه على كافة الأصعدة.
ودعا المجتمعون، كافة النخب والفعاليات الإعلامية والثقافية إلى "التهدئة وإشاعة روح المحبة والتضامن المجتمعى بين كافة أطياف ومكونات الشعب العراقى".
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