فرنسا تتأهب لمواجهة موجة حر استثنائية ومخاوف من فقدان المحاصيل

جدة - نرمين السيد - تستعد فرنسا هذا الأسبوع لمواجهة موجة حر جديدة فى دليل جديد لكوكب يعانى من الاحترار بعد أن عاشت البلاد موجة جفاف استثنائية للتربة، ما يثير مخاوف من فقدان المحاصيل واندلاع حرائق





وحسبما أفادت قناة "فرانس 24"، كانت شبه الجزيرة الأيبيرية قد تأثرت بموجة حر مماثلة مع توقع درجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية خاصة فى إسبانيا. ويأتى هذا فى دليل جديد على معاناة الكوكب من الاحترار المناخى، تواجه فرنسا هذا الأسبوع موجة حر استثنائية مع درجات حرارة قد تصل إلى 38 درجة مئوية. وساهم منخفض محلى بين جزر الأزور وماديرا تدريجيا فى هبوب هواء ساخن من المغرب العربى إلى أوروبا الغربية، وقد تأثرت شبه الجزيرة الأيبيرية مع توقع درجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية خاصة فى إسبانيا. تعتبر موجات الحر والقيظ من أوضح علامات الاحتباس الناجم عن النشاط البشرى، حيث كتب خبير المناخ كريستوف كاسو على تويتر "نحن نعيش تجربة مسبقة لما ينتظرنا مستقبلا مناخيا".

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