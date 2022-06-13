“gfoportal.unrwa.org” هنا رابط مباشر فحص كابونة الوكالة 2022 قطاع غزة توزيعات مساعدات الأونروا

يهتم عدد كبير من الاسر في قطاع غزة بالتعرف على كيفية فحص كابونة الوكالة لكي يتم التعرف على الاسماء المستفيدة من دعم الدعم المقدم لقطاع غزة من قبل الوكالة الوطنية الاونروا، وهو الدعم الذي يتم تقديمه شهريا للأسر المستحقة للدعم من الأسر المتعففة في قطاع غزة، وسوف نسلط الضوء الآن على طرح الرابط المباشر الخاص بالاستعلام وفحص كابونة الوكالة 2022 في قطاع غزة.

فحص كابونة الوكالة 2022 قطاع غزة توزيعات مساعدات الأونروا

ونجد أن وكالة الأونروا تواصل تقديم الدعم الغذائي في شكل سلال غذائية (الكابونة)، وهو الدعم الذي يتم تقديمه لبعض الفئات المستحقة للدعم وذلك من اللاجئين الفلسطينيين في منطقة قطاع غزة بشكل خاص، حيث نجد أن هناك عدد كبير يستفيد من الدعم الغذائي الشهري والتي يستفيد منها اكثر من 970.000 داخل وخارج المخيمات، وبما أن فحص الكابونة أمرٌ مهم لاستلام المساعدات الغذائية للاستفادة من الاستعلام عن تفاصيلها وتاريخ استلام الكابونة فقد تم العمل على إطلاق رابط فحص كابونة الوكالة والذي من خلاله يكون الإستعلام المباشر برقم التسجيل، حيث يتم التوجه من خلال هذا الرابط للتعرف على استحقاق الأسر المتقدمة للحصول على الدعم وموعد طرح الدعم بناء على ما تحدده الجهات المسئولة رسميا.

رابط مباشر فحص كابونة الوكالة 2022 قطاع غزة توزيعات مساعدات الأونروا

وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني المستخدم لكي يتم فحص كابونة الوكالة 2022 في منطقة قطاع غزة للاسر الاكثر احتياجا للحصول على الدعم والحصول على المساعدات التي قدمها الوكالة الوطنية الاونروا، حيث يسهل التعرف على استحقاق الدعم الغذائي الشهري بشكل الكتروني من خلال الموقع المفعل والذي جاء على النحو التالي مباشرة.