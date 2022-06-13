نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “syria visa sy” اليكم رابط موقع حجز جواز سفر سوريا 2022 ||جواز سفر سوريا وزارة الداخلية السورية في المقال التالي
شهدت الفترة الاخيرة فتح باب الحجز للحصول على جواز سفر سوري بسهولة وذلك من خلال وزارة الداخلية السورية، وذلك لكي يتم الحصول على خدمات اصدار او تجديد جواز السفر لكي يتم السفر خارج البلاد، حيث اكدت أن عملية التسجيل والحجز تستمر حتي نهاية الشهر الحالي، وهو ما جعل الكثير من السوريين يبحثوا عن طريقة الحجز ومغادرة البلاد بسبب الظروف الأمنية السيئة التي تمر بها البلاد، ومن خلال هذه السطور نستعرض رابط حجز دور جواز سفر سوري 2022 الكترونيا.
حجز جواز سفر سوريا وزارة الداخلية السورية
ونجد أن عمليات البحث تزداد في هذا التوقيت بشكل ملحوظ من جانب الكثير من المواطنين في سوريا لكي يتم التعرف على تفاصيل حجز دور الحصول على جواز السفر السوري سواء اصداره بأول مره او العمل على تجديده، حيث ازدادت رغبة الكثير من المواطنين في مغادرة سوريا في هذا الوقت بالتزامن مع الظروف الاقتصادية والسياسية التي وضعت البلاد في موقف سئ، وفي هذا الاطار فقد فعلت وزارة الداخلية السورية خدمة الكترونية جديدة تتمثل في حجز دور للحصول على جواز السفر السوري بسهولة.
رابط موقع حجز جواز سفر سوريا 2022 عبر syria visa sy
وقد سهلت الحكومة السورية متمثلة في وزارة الداخلية إمكانية الحصول على دور من خلال الحجز الكترونيا عبر المفعل المفعل لكي يتم حجز دور لتجديد وإصدار جواز سفر سوري، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني لمصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية.
- ومن ثم يتم تحديد رمز الدخول علي الموقع.
- بعد ذلك يتم اختيار الخدمة التي ترغب بها من بين الخدمات المتاحة علي الموقع.
- يتم ادخال كافة الأوراق المطلوبة.
- ومن ثم يتم اختيار التاريخ والساعة التي ترغب بها.
- يتم ادخال كافة الوثائق المطلوبة لكي تقوم بحجز جواز سفر سوري.
- يتم تحديد الموعد المناسب والتاريخ بشكل صحيح عبر الموقع.
- ومن ثم اختيار ايقونة حجز الدور عبر الموقع ويتم زيارة المقر في الموعد المحدد لكي يتم اصدار جواز السفر السوري من خلال المقر.
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