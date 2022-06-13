نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لينك” موقع بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم الآن البحث بشكل كبير عن بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني حيث يبحث الطلاب عن نتيجة الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها في الفترة القادمة في غضون أيام قليلة وقد صرح مصدر مسؤول أن النتائج سوف يتم الإعلان عنها في غضون هذا الأسبوع، والجدير بالذكر أن الطلاب قد انتهوا الاختبارات الخاصة بهم وبدأت الاختبارات منذ يوم 25 من شهر ابريل وانتهت مع بداية شهر مايو الجاري.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني

و من خلال موقعنا سوف نوضح لكم رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني حيث أنه يمكنك أن تستعلم عن النتيجة عبر رابط موقع بوابة الازهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني ويتم تفعيل الرابط الخاص بالنتائج بعد ظهورها بشكل رسمي حيث أنه حتى هذة اللحظة لم تظهر النتائج بشكل رسمي من خلال الموقع.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب الشهادة الاعدادية 2022 الترم الثاني

يمكنك أن تستعلم عن بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني من خلال إتباع الخطوات التي سوف نوضحها لك وهي كما يلي:

نتيجة الصف الثالث الاعدادى ازهر 2022

أن موقع بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني يتم من خلاله عرض نتائج الطلاب في الصف الثالث الاعدادي، والجدير بالذكر أن توزيع الدرجات الخاصة بالشهادة الإعدادية يتم وفق الشكل التالي:

في البداية نجد أن مادة اصول الدين تصل الدرجات إلى 100 درجة.

أما عن مادة اللغة العربية فإن الدرجات هي 100 درجة.

مادة الرياضيات تكون الدرجات 60 درجة.

بينما مادة الفقه فإن المجموع النهائي هو 50 درجة.

في حين أن مادة مادة القرآن الكريم 40 يكون المجموع النهائي هو درجة.

أما عن مادة الدراسات الاجتماعية فإن المجموع النهائي هو 40 درجة.

بينما مادة مادة العلوم يكون المجموع النهائي هو 40 درجة.

في حين أن مادة اللغة الإنجليزية 40 يكون المجموع النهائي هو درجة.

أما عن مادة الثقافة الإسلامية فإن المجموع النهائي هو 20 درجة.

أما المجموع النهائي لكل المواد هو 490 درجة.

تم انشاء موقع بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني من أجل استعلام الطلاب عن نتائج الاختبارات حيث يأتي هذا في إطار التسهيل على التلاميذ وحصولهم على النتيجة في وقت سريع وبدون أي مجهود وأيضا من خلال موقع بوابة الأزهر الإلكترونية سوف تتمكن عزيزي الطالب من الحصول على الكثير من المعلومات التعليمية والجدير بالذكر أنه حتي هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن النتيجة ولمن من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في غضون الأيام القليلة المقبلة.