نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني الرابط الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني التي يبحث عنها الملايين من طلاب الأزهر الشريف المقرر أن تظهر خلال الساعات القليلة القادمة ليقوم الطلاب وأولياء الأمور بالاطمئنان علي أولادهم ومعرفة درجاتهم في جميع المواد ومجموعهم من المجموع الكلي وذلك من خلال قيامهم بالبحث الكثير والمستمر في الاستعلام عن النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني

أتاحت قطاع المعاهد الأزهرية خدمة إلكترونية لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الصف الثالث الاعدادي الأزهري الفصل الدراسي الثاني للأخر العام ٢٠٢٢م، وذلك علي الموقع الإلكتروني لجامعة الأزهر فور الانتهاء من أعمال تصحيح كراسات الإجابة للمواد الدراسية، ومن ثم وضع الدرجات التي حصل عليها الطالب ليتم الإعلان عن النتيجة بطريقة رسمية.



بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الترم الثاني

يتم الحصول علي نتيجة الصف الثالث للشهادة الاعدادية الأزهرية من خلال اللينك أو رابط البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف أي سوف يتم تفعيل ذلك الرابط مباشر عند ظهور النتيجة ويتم رفعها والاستعلام عنها عند الدخول علي رابط بوابة الأزهر الإلكتروني مع الأماني بالتوفيق والنجاح.

توزيع درجات مواد الصف الثالث إعدادي ازهر ٢٠٢٢م

مادة الثقافة الإسلامية ٢٠ درجة.

مادة أصول الدين ١٠٠ درجة.

مادة اللغة الانجليزية ٤٠ درجة.

مادة اللغة العربية ١٠٠ درجة.

مادة العلوم ٤٠ درجة.

مادة الرياضيات ٦٠ درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية ٤٠ درجة.

مادة الفقه ٥٠ درجة.

مادة القران الكريم ٤٠ درجة.

المجموع الكلي للمواد ٤٩٠ درجة.

خطوات معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية ازهر ٢٠٢٢م

أولا يتم الذهاب إلي الرابط الرسمي لبوابة الأزهر الشريف .

. القيام باختيار قطاع المعاهد الأزهرية.

اختيار أيقونة الطالب من اعلي القائمة.

نقوم باختيار نتائج الامتحانات.

الضغط علي نتيجة الصف الثالث إعدادي أزهر الترم الثاني ٢٠٢٢م.

أزهر الترم الثاني ٢٠٢٢م. القيام بالنقر علي عرض النتيجة.

سوف يتم عرض النتيجة في حالة ظهورها ويتم معرفة كافة درجات المواد ومجموع الطالب التي تم الحصول علية من المجموع الكلي ونسبة المئوية.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني.