نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الهوية الإماراتية الكترونياً عبر موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية icp.gov.ae في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت دولة الإمارات الخدمات الالكترونية لمواطنيها بشأن الاستعلام عن الهوية الإماراتية، حيث طرحت الروابط الإلكترونية التي يمكن من خلالها الاستعلام عن كافة تفاصيل الهوية للمواطنين والمقيمين داخل الأراضي الإماراتية، حيث يستطيعون الاستعلام عن التجديد أو الاستبدال، أو حتى إصدار هوية جديدة لأول مرة، ومن خلال مقال اليوم سوف نوضح الطرق التي تسهل عملية الاستعلام.

الاستعلام عن الهوية الإماراتية

اتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الخدمات الإلكترونية لكافة المواطنين وأيضًا المقيمين على الأراضي الإماراتية العربية، وتتميز تلك الخدمات الالكترونية تسهيل طرق الاستعلام عن الهوية وكافة مراحلها، وتتمثل طرق الاستعلام من خلال الآتي:

استخدامات بطاقة الهوية الإماراتية

تعتبر بطاقة الهوية من الأمور الإلزامية داخل دولة الإمارات العربية، ويشمل ذلك الإلزام المواطنين الإماراتيين، وأيضًا جميع المقيمين في أرضها، كما يمتد ذلك الإلزام ليشمل دول التعاون الخليجي، وجميع الوافدين المقيمين بها، فلابد من التوجه إلى الروابط الخاصة بالجهات الحكومية وهي هيئة الاتحادية والجنسية للحصول على الهوية، ويعد ذلك الالزام بسبب ضرورة استخدام تلك الهوية فيما يلي:

تعد بمثابة إثبات هوية دقيق للإفراد، حيث أنها تحتوي على كافة البيانات والمعلومات الدقيقة من خلالها.

بينما اشترطت الحكومة الإماراتية ضرورة امتلاك هوية لإمكانية الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة من الأمارات.

كما يعد من الضروريات التي تستخدم بها الهوية، إمكانية المشاركة بالرأي في انتخابات المجلس الوطني الإماراتي.

أيضا تعد بمثابة وثيقة لتسهيل السفر بالنسبة للمواطنين دول التعاون الخليجي.

كما تعد من ضروريات العبور من كافة أنواع البوابات الإلكترونية في مطارات.

في نهاية مقال الاستعلام عن الهوية الإماراتية. قدمنا من خلال السطور السابقة في المقال الخطوات التي من خلالها بتم الاستعلام عن الهوية. كما ذكرنا أهمية الهوية ومدى إلزام دولة الإمارات مواطنيها وجميع المقيمين داخلها بالحصول على الهوية، وذكرنا بعض من أهميتها لهم.