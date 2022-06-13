نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تعلن نتيجة قرعة الحج السعودية و ما هي خطوات الاستعلام نتائج قرعة الحج اعتمرنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تعلن نتيجة قرعة الحج السعودية بعد أن انتهي التسجيل لأداء فريضة الحج في المملكة العربية السعودية، بدأ المواطنين العد التنازلي والانتظار لظهور نتائج الحج، ليستعلموا عن النتيجة، وإن كانوا من ضمن قائمة الأسماء التي ستنال فرصة أداء فريضة الحج لهذا العام، كما يمكن للمواطنين في المملكة الذين قاموا بالتسجيل لموسم الحج لهذا العام، حيث إن وزارة الحج والعمرة واحدة من أبرز المؤسسات الحكومية التابعة لحكومة خادم الحرمين الشريفين في السعودية التي تقدم العديد من المعاملات والخدمات لكافة المواطنين والمقيمين من أجل تأدية مناسك الحج والعمرة بالإضافة إلى تنظيم زيارة السُياح إلى الأماكن المُقدسة داخل السعودية، كما يمكن التعرف علي عقوبة المخالفة في موسم الحج و ماهي الوثائق المطلوبة لإصدار تصريح الحج.

متى تعلن نتيجة قرعة الحج السعودية

موعد الإعلان عن نتيجة الحج لعام 2022 في المملكة العربية السعودية هو يوم الإثنين الموافق 14/ذو القعدة/1443هـ، والموافق 13/يونيو/2022م، وهذا بحسب ما جاء عن وزارة الحج والعمرة في المملكة السعودية، حيث سيتم الاختيار بناء على نظام القرعة الإلكترونية، وسيتم تفضيل من تنطبق عليهم الشروط التي فرضتها وزارة الحج والعمرة على الحجاج لهذا العام.

خطوات الاستعلام نتائج قرعة الحج اعتمرنا

يمكن الاستعلام عن نتائج الحج للعام والموسم الحالي من خلال الدخول عبر تطبيق اعتمرنا، وذلك من خلال الخطوات التالية الذكر:

تنزيل تطبيق اعتمرنا عبر الهاتف. ثم فتح التطبيق اعتمرنا. الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية. ثم النقر على استعلام عن حالة الطلب. إدخال الرقم الخاص الحجز. ثم كتابة رقم الهوية للمواطن، ورقم الإقامة للمقيم. إدخال الرمز المرئي، ثم الضغط على استعلام عن الطلب.

شروط الحج السعودية

هناك عدد من الشروط التي قامت بوضعها وزارة الحج والعمرة ليتم قبول طلب الحج لهذا العام، وقد جاءت الشروط على النحو التالي:

أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية. ثم أن يكون مقدم الطلب مقيم في المملكة العربية السعودية. ألا يتجاوز عمر المتقدم 65 عام. ثم أن يكون مقدم الطلب حاصل على التحصين ضد فيروس كورونا. الأولوية للقبول للحج لهذا العام لمن لم يسبق له الحج. ثم أن يكون مستوفي جميع الشروط التي وضعتها وزارة الحج والعمرة لهذا العام.

الاستعلام عن نتائج القبول في الحج

يتمكن المواطنون من الاستعلام عن نتائج القبول في الحج هذا العام عبر الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتائج القبول:

الولوج إلى الموقع الرسمي لموقع وزارة الحج والعمرة. ثم الضغط على زر “الخدمات الإلكترونية”؛ من شاشة الموقع الرسمية. النقر على أيقونة “استعلام عن حالة طلب”. ثم كتابة البيانات الشخصية التي يطلبها الموقع؛ وهي: رقم الحجز، رقم الهوية الوطنية، رقم الإقامة للحاج. إدخال رمز التحقق المرئي الظاهر على شاشة الموقع. ثم النقر على أيقونة “الاستعلام عن الطلب”. تظهر نتيجة الاستعلام للمتقدم عن الطلب وأهم المعلومات الأساسية عنه.

التواصل مع وزارة الحج والعمرة

للتواصل مع وزارة الحج والعمرة لمواطني المملكة العربية السعودية، وذلك للاستفسار حول الأمور المتعلقة بالحج وأداء الفريضة لهذا العام، يمكن للمواطنين الاتصال من خلال الرقم التالي لجميع المقيمين في داخل المملكة: 920002814.