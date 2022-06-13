إصابة وزير الصحة الأمريكى بكورونا للمرة الثانية فى شهر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 11:22 مساءً - أعلنت الحكومة الأمريكية، أن وزير الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) كزافييه بيسيرا، ثبتت إصابته بـكورونا اليوم الإثنين، وهي المرة الثانية التي يصاب فيها في أقل من شهر، وفقا لشبكة ايه بي سي.
وقالت سارة لوفينهايم المتحدثة باسم الصحة الأمريكية في بيان "إنه سيواصل أداء واجباته والعمل من المنزل، وأضافت: "هذا الصباح في سكرامنتو ، أثبت وزير الصحة والخدمات الإنسانية كزافييه بيسيرا إصابته بـ COVID-19 بعد إجراء اختبار المستضد. لقد تم تطعيمه وتعزيزه بالكامل ضد COVID-19 ، ويعاني من أعراض خفيفة".
كان اختبار بيسيرا سابقًا إيجابيًا لـ COVID-19 في 18 مايو أثناء سفره في برلين قبل اجتماعات مجموعة السبعة لوزراء الصحة.
والأسبوع الماضي ، كان بيسيرا في لوس أنجلوس للمشاركة في قمة الأمريكتين مع الرئيس بايدن ونائب الرئيس هاريس. وقالت الوزارة إنه لا يعتبر جهة اتصال وثيقة لأي منهما.
وتجنب بايدن حتى الآن وجود حالة إصابة معروفة بالفيروس ، لكن البيت الأبيض أقر بإمكانية إصابته أيضًا، حيث تجادل الإدارة بأن أدوات مثل اللقاحات واللقاحات المعززة والعلاجات موجودة الآن تجعل الفيروس أكثر قابلية للإدارة.
بيسيرا ليس المسؤول الوحيد الذي جاءت نتيجته إيجابية، كشف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الاثنين عن إصابته بفيروس COVID-19 للمرة الثانية هذا العام.
أصبحت إعادة العدوى بسرعة المحرك الأساسي للحالات الجديدة في الولايات المتحدة ، مما يدل على أن المناعة من الإصابات السابقة لم تعد قادرة على توفير نفس المستوى من الحماية ضد المتغيرات والمتغيرات الفرعية الناشئة.