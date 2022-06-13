وزيرا خارجية أمريكا وبريطانيا يبحثان مواصلة تنسيق المساعدة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين مع نظيرته البريطانية إليزابيث تروس، اليوم الاثنين، مواصلة تنسيق المساعدة الحيوية لأوكرانيا، والحفاظ على الوحدة عبر الأطلسى، تزامنًا مع الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة.





وذكر بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكين عبَّر عن قلقه بشأن التقارير الأخيرة عن "المحاكمات الصورية" وأحكامها التى فُرضت ضد المقاتلين الذين يخدمون فى القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا بروتوكول أيرلندا الشمالية، وحث وزير الخارجية الأمريكى نظيرته البريطانية على مواصلة المفاوضات بحسن نية مع الاتحاد الأوروبى للتوصل إلى حل يحافظ على مكاسب اتفاق بلفاست "الجمعة العظيمة".

وتابع البيان أن الوزيرين أشادا بالذكرى السنوية الأولى للرئيس الأمريكى جو بادين بايدن وميثاق الأطلسى الجديد لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، وأشاد بلينكين بالتقدم الذى أحرزته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة معًا فى مكافحة الوباء العالمى، ومكافحة تغير المناخ، وتعزيز التجارة، وتعزيز الأمن، والدفاع عن القيم الديمقراطية فى جميع أنحاء العالم.

اتفاق بلفاست "الجمعة العظيمة" هو اتفاق تم التوقيع عليه سنة 1998 بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا وأحزاب أيرلندا الشمالية، بهدف وضع حد للنزاع بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية فى صورة نهائية، وتحقيق التعايش السلمى بين طوائف أيرلندا الشمالية، وبينها وبين جمهورية أيرلندا.