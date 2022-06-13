البيت الأبيض: زيارة بايدن للشرق الأوسط ستعزز الشراكة الاستراتيجية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، أوضح البيت الأبيض، أن زيارة بايدن للشرق الأوسط ستعزز الشراكة الاستراتيجية. وأضاف البيت الأبيض، أن زيارة الرئيس بايدن للملكة العربية السعودية ستبحث قضايا كثيرة مشتركة بين البلدين.

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