العالم اليوم - أستراليا تحجز البطاقة قبل الأخيرة بالمونديال بهزيمة البيرو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 يونيو 2022 11:15 مساءً - حجزت أستراليا، خامسة التصفيات الأسيوية، البطاقة الـ31 قبل الأخيرة المؤهلة إلى مونديال قطر نهاية العام الحالي، بفوزها على البيرو، خامسة تصفيات أميركا الجنوبية، بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، الإثنين، على استاد أحمد بن علي في الدوحة ضمن ملحق دولي.

وهذه هي المرة السادسة التي تبلغ فيها أستراليا النهائيات العالمية، وستنضم في قطر إلى منتخبات المجموعة الرابعة المؤلفة من فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس.

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