العالم اليوم -  أمم أوروبا.. فرنسا تخسر أمام كرواتيا وتفقد اللقب

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 يونيو 2022 11:15 مساءً - فقدت فرنسا، بطلة العالم، لقب مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بخسارتها أمام ضيفتها ووصيفتها كرواتيا صفر-1، الإثنين، وفوز الدنمارك على النمسا 2-صفر، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى ضمن المستوى الأول.

وتدين كرواتيا بالفوز إلى قائدها لوكا مودريتش الذي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء (5) رافعا رصيد منتخب بلاده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الدنمارك، التي عززت صدارتها بفوزها على النمسا 2-صفر، فيما تجمد رصيد فرنسا عند نقطتين في المركز الأخير وهي التي كانت توجت بلقب النسخة الثانية على حساب إسبانيا (2-1).

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