ذا ديبلومات: الجانبان الصينى والأمريكى بحثا فتح قنوات اتصال لإدارة الأزمات

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير صادر عن دورية "ذا ديبلومات" الأمريكية المتخصصة فى الشئون الآسيوية، النقاب عن كواليس اللقاء "المغلق" بين وزيرى الدفاع الصينى والامريكى على هامش قمة الأمن لحوار شانجريلا فى سنغافورة والذى عقد الاسبوع الماضى.





وأوضح تقرير"ذا ديبلومات" أن وزير الدفاع الامريكى لويد أوستن ووزير دفاع الصين وى فنجى بحثا فتح قنوات اتصال بما فى ذلك تشكيل "مجموعة عمل اتصالات الأزمات" وخطوط الاتصال بين كبار القادة لزيادة قدرة كلا الجانبين على إدارة الأزمات، علاوة على اشتراط الصين تحسين سلوك الولايات المتحدة وعدم مهاجمة الصين وتشويهها، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للصين أو الإضرار بمصالحها.

وأكد كل من أوستن ووى أهمية الحفاظ على استقرار العلاقات المشتركة، وإدارة الصراع والمنافسة "بمسؤولية"، وتحسين الاتصالات فى الأزمات وتقليل المخاطر الاستراتيجية، فيما أعرب وزير الدفاع الصينى عن تطلع بلاده إلى إقامة علاقات قوية تنمو بشكل صحى ومستقر مع الولايات المتحدة فضلا عن علاقات مستقرة بين الجيشين والذى يعد بمثابة ضرورة لتنمية العلاقات الثنائية، وفق ما أورده التقرير.

وناقش أوستن وفنجى أيضًا "قضايا الأمن العالمى والإقليمى"، بما فى ذلك كوريا الشمالية والعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وهما ملفان تختلف فيهما مواقف الولايات المتحدة والصين بشكل كبير، وأكدت دورية "ذا ديبلومات" أنه من المثير للاهتمام عدم اثارة الولايات المتحدة قضية المخاوف فى بحر الصين الجنوبى كواحدة من القضايا التى تمت مناقشتها، لكن الجانب الصينى فعل ذلك، بينما اتفق الطرفان على أن القضية الأمنية الرئيسية على جدول الأعمال كانت تايوان.

وأشار التقرير إلى أنه قبل لقاء وزير الدفاع الصينى والأمريكى، أعلنت وزارة الدفاع الوطنى التايوانية عن موافقة الولايات المتحدة على بيع أسلحة بقيمة 120 مليون دولار لتوفير "قطع غيار ومساعدة فنية للبحرية التايوانية"، وكانت مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان ملف تجاذب دائم بين الصين والولايات المتحدة، حتى أن الصين علقت مؤقتًا التبادلات الدفاعية مع الولايات المتحدة تمامًا بعد بيع الأسلحة الأول لإدارة أوباما إلى تايوان فى عام 2010 (بما فى ذلك إلغاء اجتماع مخطط له مع وزير الدفاع الأمريكى آنذاك روبرت جيتس فى أعقاب حوار شانجريلا 2010).

وأوضح أن بيع الأسلحة لم يُفسد اجتماع وزراء الدفاع هذه المرة، لكنه أثار حفيظة الصين، حيث صرح تان كيفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطنى الصينية قبيل اجتماع أوستن وفنجى: "أدانت الصين بشدة وعارضت بحزم" عملية بيع الأسلحة الأخيرة لتايوان، ومبيعات الأسلحة الأمريكية لمنطقة تايوان الصينية قد تدخلت بشكل صارخ فى الشؤون الداخلية للصين، وقوضت بشكل خطير السيادة الوطنية للصين ومصالحها الأمنية، وأضرت بشكل خطير السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.. الصين غير راضية عن ذلك وتعارضه بشدة ".

وناقش وزير دفاع الصين القضية أيضًا مع أوستن، وشدد على أن "تايوان هى تايوان الصينية" وتعهد بأن "الحكومة والجيش الصينى" سوف "يجهضان بحزم أى مؤامرة" لاستقلال تايوان "ويحافظان بشدة على إعادة توحيد الوطن الأم"، كما كرر معارضة الصين لبيع الأسلحة الأمريكية الأخير لتايوان، والتى قال وى إنها "تلحق ضررا خطيرا بسيادة الصين ومصالحها الأمنية".

بدوره، أكد أوستن للجنرال فنجى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالسياسة طويلة الأمد تجاه الصين الواحدة، والتى تسترشد بقانون العلاقات مع تايوان، كما أعرب أوستن عن معارضة الولايات المتحدة للتغييرات الأحادية على الوضع الراهن، ودعا جمهورية الصين الشعبية إلى الامتناع عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار تجاه تايوان.

تطرق التقرير إلى رؤية الصين فى منطقة المحيط الهندى والهادى، حيث تركز بكين على سياسة الصين ومفهومها وإجراءاتها العملية فى ممارسة التعددية الحقيقية، وحماية السلام والاستقرار الإقليميين، وتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، و"مبادرة الأمن العالمى" الصينية.

واعتبر التقرير اللقاء بين وى وأوستن أمر مرحب به للتواصل المباشر بين كبار مسؤولى الدفاع الصينيين والأمريكيين، وفى السابق، حاولت إدارة بايدن جعل أوستن يتحدث مباشرة إلى الجنرال شو تشيليانج، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية فى الصين وهو يتفوق على ووزير الدفاع الصينى فى التسلسل الهرمى للدفاع فى الصين، وكانت إدارة بايدن حريصة على وضع أوستن بانتظام على اتصال مع ممثل أقوى للجيش الصينى، ومع ذلك، فقد وقفت الصين بحزم فى الإصرار على أن وى هو النظير المناسب للتحدث مع أوستن، حيث اعتبرت الصين فى مايو 2021، أن الإصرار الامريكى المتكرر على الاجتماع مع نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية فى الصين كان يُنظر إليه على أنه "خطأ دبلوماسى"، وفيما يبدو أن إدارة بايدن تخلت عن الحصول على خط مباشر مع نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية فى الصين، واختارت بدلاً من ذلك قبول وى كنظير لأوستن فى الصين.