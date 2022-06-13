خسائر فادحة فى سوق العملات الرقمية وتوقعات بانخفاض بيتكوين

جدة - نرمين السيد - تراجعت العملات الرقمية خلال جلسة تعاملات اليوم الاثنين؛ لتستهل بذلك أسبوعًا جديدًا من الخسائر الفادحة؛ إذ شهدت الأسواق ارتفاعًا فى عمليات البيع بعد صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة، التى أظهرت زيادة غير متوقعة فى معدلات التضخم.





وانخفضت العملة الرقمية الأشهر عالميًا "بيتكوين" بنحو 14% خلال الساعات الـ24 الماضية، لتتداول عند مستويات لم تشهدها الأسواق منذ أواخر 2020، عند مستوى 23517 دولارًا للعملة الواحدة.

ومنذ نوفمبر 2021، شهدت عملة "بيتكوين" انخفاضًا بأكثر من 60% من أعلى مستوى لها التى سجلته فى ذلك الوقت.

وانخفضت عملة "إيثريوم" بأكثر من 16% لتتداول عند 1235 دولارًا للعملة، وتتداول بذلك بالقرب من أدنى مستوى لها فى أوائل 2021 عندما لامست العملة الرقمية مستوى 1180 دولارًا.

ورأت مؤسسسة "ماركت ووتش" المعنية بالشأن الاقتصادى العالمى أن المستثمرين بدأوا يعيدون تقييم المخاطر المُحتمل أن تتعرض لها الأصول ذات المخاطر العالية فى أعقاب البيانات الأمريكية التى أظهرت ضغوطًا تضخمية مستمرة فى مايو وأسرع وتيرة زيادة فى معدلات التضخم منذ ديسمبر 1981.

ومع تعرض أسواق الأسهم العالمية لحالة من الذعر بفعل مخاوف من احتمالية رفع بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لمعدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، تنتاب أسواق العملات الرقمية حالة من الذعر أيضًا تسببت فى إعلان منصة إقراض العملات المشفرة "سيليزيوس" إيقافًا مؤقتًا لجميع عمليات السحب والتحويلات وسط "ظروف السوق القاسية" التى تسببت فى انخفاض العملة الرقمية للمنصة بمقدار 50%.

ويرى بوبى أونج، المؤسس المشارك ورئيس العمليات التشغيلية فى شركة تتبع أسعار العملات المشفرة "كوين جيكو"، أنه بالرغم من الانخفاض المتواصل فى العملات المشفرة، لكن سعر البيتكوين "لن ينخفض إلى 50% من سعره الحالى"، فيما يرى آخرون أن السعر سيستقر بالقرب من مستوى دعم 20 ألف دولار.