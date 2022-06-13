بلينكن يناقش مع رئيس الوزراء السريلانكى التحديات الاقتصادية والسياسية

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان صادر عن الخارجية الأمريكية نشر على موقعها الالكترونى أن بلينكن أكد التزام الولايات المتحدة تجاه الشعب السريلانكى خلال هذا الوقت الصعب.
كما أشار إلى أهمية دعم الإصلاحات التى تعالج مخاوف جميع السريلانكيين، بما فى ذلك الحكم الديمقراطى وحقوق الإنسان.
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