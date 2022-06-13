العالم اليوم - السيسي يكشف "رصيد مصر" من السلع الأساسية والغذائية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 يونيو 2022 10:18 مساءً - قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إن بلاده "لديها أرصدة من السلع الأساسية والغذائية تكفي استهلاك الشعب المصري لمدة 6 أشهر مقبلة"، مؤكدا أن مصر "تستطيع تحمل تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على الوضع الاقتصادي الداخلي نتيجة ارتفاع أسعار السلع والبترول".

وأضاف عقب جولة قام بها لمشروع المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان، أنه "لم يوجه في أي مرحلة من المراحل بتقليل معدلات استهلاك السلع الغذائية".

وشدد على أن "الدولة لديها الكميات الكافية للوفاء بمعدلات الاستهلاك المعتادة للشعب"، مضيفا: "إلا أني أعتقد أنه إذا نجحنا في تحقيق ترشيد للاستهلاك بأي نسبة، فسيكون أمرا مفيدا" .

وقال السيسي إن "توجهات الدولة هي عدم الضغط على المواطن بالأسعار، لكن يجب النظر إلى قدرات الموازنة على دعم المحروقات، في ظل ارتفاعات أسعار النفط العالمية".

ووجه الرئيس المصري الشكر إلى السعودية والإمارات، "تقديرا للدعم الاقتصادي الذي بادرت به الدولتان مؤخرا"، منوها إلى أنه يتم "السعي إلى تحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات في مصر".

وتطرق السيسي إلى الوضع في ليبيا، قائلا: "جهود مصر بالتعاون مع المجتمع الدولي، نجحت في تثبيت الهدنة في ليبيا، وإذا خلصت النوايا يمكن الوصول إلى حل نهائي للأزمة".

واستطرد: "نسعى للحفاظ على فرص عدم تصعيد الأزمة الليبية، وانزلاق الأمور إلى المواجهات المسلحة".

وفي سياق آخر، جدد السيسي "التأكيد على أنه لن يقترب أحد من حصة مصر من مياه النيل"، مشيرا إلى أن "حجم المشاريع التي تقوم بها الدولة للاستفادة من المياه غير مسبوق".