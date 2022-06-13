بلينكن: قلقون بشأن احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية سابعة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال بلينكن فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكورى الجنوبى، إن حلفاء واشنطن سيستجيبون بسرعة لأى تجربة نووية لكوريا الشمالية. ومن جانبه قال وزير خارجية كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية وتنتظر قرارا سياسيا.

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