زيلينسكى: مقتل 287 طفلا خلال العملية العسكرية الروسية

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأوكرانى -فى مداخلة بالفيديو فى المنتدى العالمى للجنة اليهودية الأمريكية فى مدينة نيويورك- إنه علم أن 24 طفلاً قد ماتوا أثناء قيامه بالتحضير لكلمته أمام المنتدى، حسبما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
وأضاف الرئيس الأوكرانى: "سيطرت القوات الروسية على جزء من بلدنا، وليس لدينا معلومات كاملة عما يحدث فى تلك المناطق"، وذكر أسماء بعض الأطفال الذين فقدوا حياتهم فى الحرب الروسية الأوكرانية، من بينهم رضيعان يدعيان ماكسيم وداريا.
وتابع "لم يعش ماكسيم وداريا حتى ثلاثة أشهر، لقد ماتا مع والديهم عندما دفنوا جميعًا فى قبو مبنى سكنى عادى ألقت عليه طائرة روسية قنبلة"، وأكد أن أوكرانيا ستواصل القتال للدفاع عن بلادها وإنقاذ أطفالها.
ومضى يقول "باسم الأطفال الذين قتلهم الجيش الروسى، ومن أجل مستقبل ملايين الأطفال فى أوكرانيا وفى مختلف البلدان الأوروبية الذين يستحقون العيش فى أمن وسلام. أن يحظوا بحياة فقط ".
وفى الأول من يونيو الجارى، أفاد زيلينسكى أن حوالى 243 طفلاً لقوا حتفهم، وأصيب 446، و139 باتو فى عداد المفقودين.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) حول العملية الروسية أن ما لا يقل عن مليونى طفل قد شردوا من منازلهم، ووجهت اتهامات لروسيا بقصف الملاجئ والمخابئ المدنية بشكل عشوائى.
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