epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية رابط موقع استخراج نتيجة القبول الموازي 2022 في العراق 

رابط موقع استخراج نتيجة القبول الموازي 2022 في العراق بالتزامن مع موعد اعلان نتيجة القبول الموازي في الجامعات العراقية المختلفة المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم العراقية، فنجد أن ابرز ما يتساءل عنه آلاف الطلاب في جميع المحافظات العراقية في هذا التوقيت هو الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي هذا العام 2022، وهي النتائج التي تمثل أهمية كبيرة كونها تقوم بتوضيح قبول الطلاب للالتحاق بالجامعات العراقية المختلفة بمختلف التخصصات التابعة للكليات المتاحة في مختلف المحافظات العراقية، حيث أعلنت الوزارة عن تفاصيل الحصول على النتيجة وموعد طرحها، وسوف نستعرض الآن كيفية استخراج نتيجة القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022 بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب مباشرة.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا انه سوف تشهد الساعات المقبلة الاعلان رسميا عن نتائج القبول الموازي لجميع الطلاب في كافة انحاء العراق بشكل عام، وهي النتائج التي قد تم الانتهاء من رصدها رسميا بناء على معدلات ونسب القبول الرسمية المعتمدة هذا العام والتي اشارت اليها وزارة التربية والتعليم، وقد أكدت أنه في اطار تسهيل الخدمات التعليمية على الطلاب يتم استخراجها الكترونيا خلال الساعات المقبلة من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط موقع استخراج نتيجة القبول الموازي 2022

يمكن لكافة الطلاب في جميع المحافظات العراقية بشكل عام التعرف على نتيجة القبول الموازي في الجامعات العراقية هذا العام 2022 بسهولة الكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.