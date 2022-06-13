نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبة الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجه الغير مستحقة للدعم الشهري والمُسجلة بالفعل 1444 وزارة الموارد البشرية في المقال التالي
ننشر عقوبة الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجه وهي العقوبة التي تتم في حالة حصول أي مواطن أو مواطنة على معاش الضمان الاجتماعي بدون وجه حق، حيث تحرص حكومة المملكة العربية السعودية على منح هذا المعاش لمن يستحقونه فقط، من الفئات الأشد احتياج في السعودية، وهو معاش يهدف إلى تحسين أوضاعهم المادية.
عقوبة الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجه
لقد تم فرض عقوبة على من يحصل على معاش الضمان المطور بدون وجه حق، وهي دفع غرامة تبلغ قيمتها 10.000 ريال سعودي أو السجن مدة عام، أو العقوبتين معًا، وفي حالة حصول العائل على راتب المعاش وعدم إنفاقه على أفراد الأسرة، يتم معاقبته بالحبس مدة 3 شهور، أو دفع غرامة قيمتها 5000 ريال سعودي، أو يتم الحكم عليه بالعقوبتين معًا.
الضمان الاجتماعي المطور الجديد
الضمان المطور عبارة عن نظام مستحدث من نظام الضمان الاجتماعي، ويهدف إلى توفير النفقات المادية للمواطنين الذين لا يمكنهم الإنفاق على أنفسهم أو على الأسرة الخاصة بهم، ويوفر نظام الضمان المطور عدد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها، مثل التأهيل والتدريب للأفراد، وهو ما يؤهلهم للحصول على الوظيفة المناسبة، وهناك العديد من السعوديين الذين يستفيدون من هذا المعاش ممن تنطبق عليهم كافة الشروط المطلوبة.
شروط الضمان المطور للمتزوجة
تم وضع مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها لدى المرأة المتزوجة، لكي يمكنها الحصول على معاش الضمان وتتمثل هذه الشروط في التالي:
- يجب أن تكون هذه المرأة سعودية، أو متزوجة من مواطن سعودي الجنسية.
- كما يجب أن تكون مقيمة بصورة دائمة في السعودية.
- توفير جميع الأوراق والوثائق المطلوبة للحصول على المعاش.
- إذا كانت المرأة متزوجة من أجنبي وليدها أبناء لابد من تقديم ما يثبت عدم قدرته على العمل.
- أما في حالة هجرة الزوج لها لابد من مرور 3 شهور مع تقديم الإثباتات.
- كما يجب ألا يكون لدى الزوجة عمالة مهنية، وفي حالة تواجدهم يجب ألا يزيد عددهم عن 3.
- يجب ألا تمتلك سجل تجاري أو مهني، وألا تمتلك رخصة تجارية.
- يجب أن يكون عمرها على الأقل 35 عام.
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