تمويل سيارة بدون تحويل راتب ولا مقدم ولا رسوم إدارية ميسر للسعوديين والمقيمين

مازالت عروض السيارات في السعودية على قوائم الأكثر بحثاً بكل الموديلات والطرازات ومتابعة كل ما هو جديد، بينما يوجد هناك الأشخاص مما يبحثون عن عروض السيارات المستعملة نظراً لأن سعرها يكون مناسب للبعض أكثر من الجديد، لذلك تقدم البنوك والشركات في المملكة العربية السعودية قروض السيارات بمميزات عديدة تختلف من جهة إلى أخرى، بحيث يطلب كل شخص المناسب له حسب ظروفه مما يكون الأكثر طلباً للتمويل بدون رسوم وبدون دفعة مقدمة ويفضل معظم الأشخاص الجهات التي لا تشترط تحويل الراتب عليها أو تطلب كفيل غارم للحصول على القرض، فيما قدم بنك الرياض تمويل سيارة بدون تحويل راتب ولا رسوم إدارية بعرض حصري يشمل السعوديين والمقيمين، حيث يضم هذا العرض أنواع مركبات (هيونداي – جنيسيس – تويوتا – مازدا – كيا).

عرض تمويل تأجير السيارات بنك الرياض

يوفر بنك الرياض تمويل سيارة بدون مقدم على أنواع المركبات المذكورة أعلى بمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال سعودي، يشمل القرض بدون تحويل الراتب السعوديين والمقيمين، كما يضم أيضاً برنامج 50/50 الذي يكون على سنتين، إمكانية تمويل سيارة بدون رسوم إدارية تصل إلى 3 مركبات ويتيح البنك خاصية نقل العقد لعميل آخر، مع توفير خدمات ما بعد البيع.

شروط تمويل سيارة بدون تحويل راتب بنك الرياض

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة. يجب أن يكون الحد الأدنى لصافي الراتب 6000 ريال سعودي. عرض قرض سيارة بدون دفعة مقدمة ساري حتى 30 يونيو الحالي. لمزيد من المعلومات والاستفسارات يمكن الاتصال عبر رقم بنك الرياض 8001242020. مدة تمويل السيارات لا تزيد عن 60 شهر. “تطبق الشروط والأحكام”.

خطوات تقديم طلب قرض سيارة

إرسال نموذج طلب سيارة إلكترونياً عبر رابط موقع بنك الرياض حيث يتيح البنك التمويل بتحويل الراتب مع تقديم خطاب معتمد من جهة العمل بالموافقة على التحويل، بعد تعبئة نموذج الطلب سيتم التواصل معك من خلال فريق خدمة المبيعات بالبنك وتحديد موعد في أقرب وقت لاستكمال الإجراءات، علاوة على ذلك يتيح الموقع إمكانية حساب التمويل عن طريق حاسبة القرض الموجودة في القائمة الجانبية لكي تمكنك من معرفة القيمة التقديرية للتمويل والقسط الشهري، إما إذا أردت القيم الفعلية فعليك الاتصال عبر رقم المبيعات المذكور أعلى.