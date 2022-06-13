نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تحصل على كوينز إي فوتبول 22 مجانا وفتح بكجات ليجندري ولاعبون مطورون في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف تحصل على كوينز إي فوتبول 22 مجانا ، كما نعلم أن شحن الكوينزات أمراهاما جدا في اللعبة منذ إصدارها كنسخة أولى عام 2019 للهواتف المحمولة. ومنذ نزول لعبة إي فوتبول 2022 موبايل ولم يتم معرفة حتى الآن كيفية شحن كوينز efootball 2022 موبايل. ولكن كما عودناكم مسبقا. بأن دائما موقع ثقفني يسبق الجميع في نشر المعلومات الصحيحة. والتي تساعد الأشخاص على الوصول إلى ما يريدونه بسهولة. واليوم سوف نستعرض لكم كيفية الحصول على كوينز بيس 2022 مجانا. وكذلك كيفية فتح بكجات الليجندري واللاعبون المطورون. وذلك من خلال الأسطر القليلة القادمة فتابعوا معي التالي.

كيف تحصل على كوينز إي فوتبول 22 مجانا

هناك طريقتين ليتم الحصول على كوينز بيس 2022 مجانا. كما أن طريقة واحدة فقط هي المعروفة حتى الآن في لعبة إي فوتبول 2022 موبايل. والطريقة الثانية سوف نعرضها لكم في الفقرة المقبلة. أما بالنسبة للطريقة الأولى هي عن الحصول على الكوينزات من خلال الخطوات التالية.

أولا يجب تحميل لعبة إي فوتبول 2022 موبايل من على جوجل بلاي للاندرويد وآبل ستور لجوالات ايفون.

من على جوجل بلاي للاندرويد وآبل ستور لجوالات ايفون. كذلك يتم فتح اللعبة ثم ربطها بالبريد الإلكتروني في جوجل بلاي. وذلك لحفظ بيانات اللعبة في وقت لاحق.

بعد ذلك سيتم الظهور أمامك قائمة الهدايا المجانية اليومية والتي سيتحصل عليها المستخدم خلال 7 ايام.

والآن سوف نلاحظ بأن يتم شحن كوينز بيس 2022 مجانا بعدد 300 من الكوينز على مدار الأسبوع.

شحن كوينز efootball 2022 موبايل

كما نعلم بأن 300 كوينز مجانية غير كافية لفتح بكجات الليجندري واللاعبون المطورون. حيث أن تبدأ هذه البكجات بعدد 1500 كوينز وحتى 2000 كوينز. وذلك للحصول على لاعب ليجندري واحد مع 10 لاعبون مطورون. ولكن يمكن أستخدام 300 كوينز في فتح بكجات لاعبين من فئة 5 نجوم و4 نجوم ولكن هناك شئ من الحظ. حيث بنسبة كبيرة يتعرضون لعدم الحصول على أي لاعبين أقوياء. لذلك ننصح دائما بفتح البكجات باهظة الثمن لضمان الحصول على اللاعبون الأقوياء. ولكن كيف تحصل على كوينز إي فوتبول 22 مجانا بالمزيد من الكوينزات المجانية.

الحصول على كوينز بيس 2022 مجانا

شحن كوينز efootball 2022 موبايل الطريقة الثانية حتى الآن لم يتم نزولها بعد. ولكن هي بالفعل ستكون متاحة خلال أيام تحديدا يوم السادس عشر من يونيو المقبل الموافق يوم الخميس. وسيكون شحن كوينز بيس 2022 مجانا عن طريق الخطوات التالية.

أولا يجب الدخول على لعبة إي فوتبول 2022 موبايل.

ثم الدخول على قائمة المهام (objectives).

ستظهر قائمتين واحدة للمهام العامة للجي بي والنقاط والأخرى لا يتم فتحها وسوف يتم فتحها يوم الخميس المقبل. وهذه الأيقونة ستكون الخاصة بالحصول على الكوينز وذلك بعد الانتهاء من المهام التي ستتيحها اللعبة يوم الخميس.

والآن عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم كيف تحصل على كوينز إي فوتبول 22 مجانا بطريقة رسمية من كونامي. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب والمنافسات ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.